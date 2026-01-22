La cantidad que Trump pagaría a cada habitante de Groenlandia si votaran a favor de unirse a EE.UU.

BOLETIN DE NOTICIAS
Este miércoles, el mandatario presentó el marco del futuro acuerdo sobre la isla, que, según reportes, no implica su venta a Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría ofrecer un millón de dólares a cada habitante de Groenlandia, informa este jueves el Daily Mail.

La publicación señala que lo hará si votan a favor de unirse a Estados Unidos. Así, teniendo en cuenta que la isla ártica tiene 57.000 habitantes, esta iniciativa podría costarle a Washington 57.000 millones de dólares.

El marco del futuro acuerdo

El miércoles, Trump declaró que, tras la reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se estableció el marco para un futuro acuerdo sobre la isla y toda la región del Ártico.

“Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN. Sobre la base de este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero”, precisó.

Al responder a preguntas, el líder estadounidense afirmó que su país obtuvo “todo lo que quería”.

Según informa The Telegraph, el posible acuerdo no incluye la venta de Groenlandia a Estados Unidos, pero sí le permitirá controlar las bases militares allí ubicadas, donde podrá llevar a cabo actividades de inteligencia, maniobras militares y extracción de tierras raras.

