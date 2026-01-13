La cifra récord de visas suspendidas por Trump antes de cumplir un año de Gobierno

En menos de un año, el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha revocado las visas de más de 100.000 personas, reveló Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

“Eso incluye visas revocadas a miles de ciudadanos extranjeros acusados ​​o condenados por delitos, incluidos asaltos, robos y por conducir bajo la influencia del alcohol”, afirmó el funcionario en un post en X.

También posteó una entrevista que le ofreció a la cadena Fox y en la que afirmó que la prioridad de la administración Trump es continuar con la verificación de documentos migratorios de manera permanente para “proteger” a EE.UU. “de ciudadanos extranjeros que supongan un riesgo para la seguridad pública o nacional”.

Las cifras representan un récord histórico ya que, por ejemplo, en 2024, último año de Gobierno de Joe Biden, se revocaron 40.000 visas, pero con Trump, quien asumió el 20 de enero del año pasado, las suspensiones crecieron un 150 %. La mayoría se aplicaron en contra viajeros que estaban e EE.UU. por motivo de negocios y a turistas que excedieron el permiso que tenían para permanecer en el país.

Sin embargo, entre los afectados también se encuentran alrededor de 8.000 estudiantes, de los cuales a 500 se les acusó de posesión y distribución de drogas; y 2.500 personas que trabajaban legalmente en EE.UU. y quienes, según Pigott, cometieron algún tipo de delito.

Por ejemplo, el 50 % de las revocaciones de trabajadores se debieron a que las personas fueron arrestadas por conducir en estado de ebriedad; otro 30 % tuvo cargos de agresión o lesiones; y a otro 20% se le acusó de crímenes como robo, abuso infantil, abuso y distribución de sustancias, y fraude y malversación.