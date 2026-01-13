BOLETIN DE NOTICIAS
La respuesta de Trump a Groenlandia por “elegir” a Dinamarca en lugar de EE.UU.

El primer ministro de la isla aseguró este martes que ese territorio nunca será propiedad de Washington.

Por Redaccion Central
Noche polar en Nuuk, Groenlandia, 13 de enero de 2026.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, respondió este martes al primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, asegurando que “elegir” a Dinamarca sobre su país será un “gran problema”.

“Bueno, ese es su problema. No estoy de acuerdo con él. No sé quién es. No sé nada de él. Pero eso va a ser un gran problema para él”, expresó el inquilino de la Casa Blanca.

El mandatario se pronunció de esta manera, luego de que este mismo martes Nielsen afirmara que la isla nunca será propiedad de EE.UU. Asimismo, indicó que ese territorio permanecerá como se la conoce hoy “parte del Reino de Dinamarca”.

“Ahora nos enfrentamos a una crisis geopolítica y, si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos Dinamarca. Elegimos la OTAN. Elegimos el Reino de Dinamarca. Elegimos la UE”, enfatizó.

