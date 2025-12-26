Las agencias de seguridad de 14 países y oficinas de EEUU operan en territorio mexicano, según Relaciones Exteriores

La presencia de las agencias de seguridad extranjeras acreditadas en México se registra, por lo menos, desde hace más de 10 años. Esto viene después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) haya confirmado que agentes de por lo menos 14 países tienen operaciones en territorio nacional bajo esquemas de cooperación institucional y bajo el conocimiento del Estado mexicano.

De acuerdo la información oficial distribuida por la institución diplomática federal, a través de la solicitud de transparencia con folio 330026822001772, los agentes extranjeros que tienen sus operaciones en México lo hacen bajo la acreditación y control de la SRE, así como en coordinación con dependencias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Sin embargo, la dependencia aseguró que el número de agentes, sus funciones específicas y su despliegue territorial se encuentran clasificados como información reservada por al menos cinco años, ya que se considera que su difusión tendría un riesgo para las operaciones y afectar las relaciones diplomáticas.

“La entrega de lo requerido implicaría ventilar información sensible relacionada con los recursos humanos que tiene permitida su interacción en nuestro país, mermando la convivencia armónica entre los sujetos internacionales”, señaló la SRE en su respuesta institucional.

Estos son los países y agencias de seguridad acreditadas en México

La Cancillería reconoció que los países con agencias de seguridad acreditadas en México son las siguientes:

Alemania

Australia

Chile

Colombia

Corea del Sur

Ecuador

El Salvador

Francia

Israel

Italia

Perú

República Dominicana

China

En el caso de la Unión Americana, se indicó que existen agentes de 13 dependencias federales acreditadas ante el gobierno mexicano bajo esquemas de cooperación bilateral.

Las agencias estadounidenses acreditadas en México son: