Las anteriores negociaciones nucleares con Irán culminaron con un ataque de EE.UU. afirma Trump

Las anteriores negociaciones de Estados Unidos con Irán sobre su programa nuclear no acabaron bien, y el país norteamericano tuvo que atacar, declaró este sábado el presidente estadounidense Donald Trump.

Interpelado sobre las declaraciones de países de Golfo acerca de la disposición de Teherán a negociar, aun sin tener un objetivo “claro”, el mandatario señaló que ahora “están negociando”, pero toca esperar en qué acaban esas conversaciones. “La última vez que negociaron, tuvimos que eliminar sus armas nucleares, pero no funcionó. Entonces lo hicimos de otra manera, y veremos qué pasa”, apuntó.

“No podemos contarles [a los aliados del Golfo] el plan. Si les contara el plan, sería casi tan malo como contárselo a ustedes; de hecho, podría ser peor”, afirma Trump en FOX News sobre Irán

Por su parte Ali Larijani, secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, tuiteó:

Contrario al ambiente de guerra artificial que crea la prensa, se está formando un marco estructurado para la negociación; este marco está en un proceso avanzado.

Despliegue inusual de Estados Unidos en Oriente Medio