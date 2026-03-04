Las FDI estan atacando docenas de centros de comando en Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este miércoles que atacaron docenas de centros de mando y otros objetivos militares en Irán.
Según las FDI, por medio de datos de inteligencia, lograron completar “una ola adicional de ataques” dirigidos a los centros de mando iraníes, centros de seguridad interna del país y centros de mando de las fuerzas paramilitares Basij, pertenecientes a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).
Asimismo, aseguran haber atacado la Dirección de Suministro y Logística de la nación persa, así como lanzadores de misiles y otros sistemas.
“Los centros de comando atacados fueron utilizados por el régimen iraní para mantener el control en todo Irán y mantener las evaluaciones situacionales del régimen […] Las FDI continuarán degradando la infraestructura del régimen terrorista iraní”, afirman.