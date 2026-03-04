Las FDI estan atacando docenas de centros de comando en Irán

BOLETIN DE NOTICIAS
Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguran que continuarán "degradando" la infraestructura iraní.

Por Redaccion Central
Avión de combate israelí.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este miércoles que atacaron docenas de centros de mando y otros objetivos militares en Irán.

Según las FDI, por medio de datos de inteligencia, lograron completar “una ola adicional de ataques” dirigidos a los centros de mando iraníes, centros de seguridad interna del país y centros de mando de las fuerzas paramilitares Basij, pertenecientes a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

Asimismo, aseguran haber atacado la Dirección de Suministro y Logística de la nación persa, así como lanzadores de misiles y otros sistemas.

“Los centros de comando atacados fueron utilizados por el régimen iraní para mantener el control en todo Irán y mantener las evaluaciones situacionales del régimen […] Las FDI continuarán degradando la infraestructura del régimen terrorista iraní”, afirman.

