Laura Dogu exembajadora EEUU en Nicaragua y Honduras estará a cargo de la Oficina de Asuntos Externos para Venezuela

Los Estados Unidos ha decidido nombrar a la diplomática Laura F. Dogu a ser la encargada de negocios de la Oficina de Asuntos Externos para Venezuela, en una acción que marca la reanudación gradual de las relaciones con Caracas después de años de ruptura diplomática y una crisis interna sin precedentes.

La designación de Dogu surge en un momento clave, con la gestión de Delcy Rodríguez bajo escrutinio internacional y en medio de drásticos cambios en el panorama político venezolano después de la captura y extradición de Nicolás Maduro a Estados Unidos.

Laura F. Dogu es una funcionaria de carrera del Servicio Exterior estadounidense y tiene un extenso historial en la región y en asuntos de seguridad internacional.

Antes de tomar este nuevo reto, Dogu fungió embajadora en Honduras y Nicaragua, así como asesora de política exterior para el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine.

A su vez tuvo roles clave en la Embajada de Estados Unidos en México y durante las operaciones de recuperación de rehenes del FBI.

Dogu, que habla muy bien español, turco y árabe, ha sido reconocida con premios como el Barbara M. Watson a la Excelencia Consular y dos Premios Presidenciales al Mérito.

La diplomática asumirá el cargo en reemplazo de John McNamara, que seguirá al frente de la representación estadounidense en Colombia.

La llegada de Dogu ocurre mientras el régimen de Venezuela intenta proyectar una imagen de apertura hacia Estados Unidos, en medio de la presión por acuerdos energéticos y la liberación de presos políticos.