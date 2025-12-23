Libia confirma la muerte de su jefe del Estado Mayor en accidente aéreo

El primer ministro libio, Abdulhamid Dbeibah, ha confirmado haber recibido la noticia sobre la muerte del jefe del Estado Mayor libio, el general Mohamed Ali Ahmed al-Haddad, en el accidente aéreo que se produjo este martes en Turquía.

“Con profundo pesar y tristeza recibimos la noticia de la muerte del jefe del Estado Mayor General del Ejército libio, teniente general Mohammed al-Haddad, y de sus compañeros”, escribió Dbeibah en las redes sociales, agregando los cargos y los nombres de los funcionarios militares que se encontraban junto a Al-Haddad en la aeronave estrellada.

De acuerdo con sus palabras, sus muertes fueron el “resultado de un trágico y doloroso accidente mientras regresaban de un viaje oficial desde la ciudad turca de Ankara”. “Esta gran tragedia es una gran pérdida para la nación, el estamento militar y todo el pueblo, ya que hemos perdido hombres que sirvieron a su país con sinceridad y dedicación y fueron un ejemplo de disciplina, responsabilidad y compromiso nacional”, manifestó, expresando sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a sus compañeros en las Fuerzas Armadas.

El accidente

El avión comercial se estrelló este martes poco después de despegar del aeropuerto de Esenboga, cerca de Ankara. El Ministerio del Interior turco comunicó la pérdida del contacto con el avión. “A las 20:52 se perdió el contacto con el avión comercial Falcon 50 con matrícula 9H-DFJ, que había partido del aeropuerto de Ankara Esenboga a las 20:10 de esta tarde con destino a Trípoli”, informó.

#ÚLTIMAHORA ❗️❗️NUEVO VIDEO muestra el momento del impacto del avión con el jefe del Estado Mayor libio en Turquía El video fue captado por cámaras de seguridad.https://t.co/0EmKkM9KMi pic.twitter.com/ruitmNnOt7 — RT en Español (@ActualidadRT) December 23, 2025

“Se recibió una alerta de aterrizaje de emergencia de la aeronave en las cercanías de Haymana; sin embargo, los intentos posteriores de restablecer contacto con el avión no tuvieron éxito”, agregó el organismo.

El accidente llevó a las autoridades turcas a cerrar el espacio aéreo sobre Ankara, así como iniciar operaciones de búsqueda y rescate.

Reunión previa en Turquía

Horas antes del trágico suceso, Al-Haddad se había reunido con el ministro de Defensa turco, Yasar Guler, en el marco de su viaje oficial a Ankara. El comandante libio viajó a Turquía por invitación del jefe del Estado Mayor turco, general Selcuk Bayraktaroglu. En la reunión entre Al-Haddad y Guler también participó el comandante de las Fuerzas Terrestres turcas, general Metin Tokel.