Lo que responde Donald Trump sobre el aumento de su fortuna

El mandatario señaló que tiene “un hijo que es un tipo muy honesto y bueno”.

El presidente Estados Unidos, Donald Trump, respondió a preguntas sobre su patrimonio neto en una entrevista con ’60 Minutes’ de CBS publicada este 8 de noviembre.

“Bueno, al igual que todos”, respondió Trump cuando se le preguntó sobre un artículo de Forbes que indicaba que su fortuna había aumentado en 3.000 millones de dólares desde que volvió a la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que apenas dedica tiempo a su patrimonio, en respuesta a una pregunta sobre cómo su patrimonio aumentó en esa cantidad. “No me importa. Tengo mucho dinero y mucho más de lo que pensé que tendría alguna vez. Y supongo que ha subido. Ni siquiera lo sé”, afirmó.

En ese sentido, señaló que tiene “un hijo que es un tipo muy honesto y bueno”. “Él supervisa el dinero. Ni siquiera hablo con él al respecto”, dijo, y añadió que tiene “mucho efectivo”. “He tenido mucho efectivo mucho antes de venir aquí. No tomo un salario, ya sabes”, explicó.