Lo que responde Trump sobre si dejaría de atacar a Irán en medio de las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no sabe si dejaría de atacar a Irán en medio de las negociaciones en curso, recoge NBC News.

“El presidente respondió ‘no lo sé’ […] y añadió que lo consideraría ‘si pueden satisfacernos’, pero que ‘no han sido capaces de hacerlo'”, se lee en la publicación.

En este sentido, el mandatario aseguró que los funcionarios iraníes sí quieren dialogar con EE.UU., y “están hablando”, aunque no proporcionó detalles al respecto.

Asimismo, aseguró que la razón por la que lanzó los ataques contra Irán era “muy simple”. “No estaban dispuestos a detener su investigación nuclear. No estaban dispuestos a decir que no tendrían armas nucleares”, afirmó refiriéndose a las negociaciones.

Tras la tercera ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos esta semana, Trump aseguró no estar “contento”, especialmente con la postura del país persa sobre su programa nuclear, amenazando a Teherán con que, si no alcanzaba un acuerdo con Washington, “cosas malas” podrían ocurrir.

El Ministerio de Defensa israelí anunció el sábado de madrugada el lanzamiento de un ataque “preventivo” contra la República Islámica de Irán para “eliminar las amenazas al Estado de Israel”.

Más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que las fuerzas de Washington se habían unido a la agresión contra el país persa.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

Durante la operación, murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí.