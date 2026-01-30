Medios: Trump se prepara para atacar a Irán este fin de semana

El presidente de EE.UU., Donald Trump, estaría preparando ataques contra Irán que podría autorizar este fin de semana, informa el portal DropSite News este viernes, citando fuentes al tanto del asunto. Asimismo, señala que altos mandos militares estadounidenses se mantienen en comunicación con líderes de uno de sus aliados claves en Oriente Medio.

Fuentes confirmadas por el medio indican que el objetivo de un eventual ataque, que podría ocurrir este mismo domingo, no se limitaría a los golpes contra instalaciones nucleares o de misiles, sino a “un cambio de régimen”.

Un ex alto funcionario de inteligencia estadounidense, asesor de gobiernos árabes e informalmente de la administración Trump, reveló que los ataques apuntarían a instalaciones nucleares, balísticas y militares en Irán, con énfasis en desmantelar el Gobierno de la nación persa, particularmente el liderazgo y las capacidades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

De acuerdo con esto, la administración Trump cree que un ataque exitoso contra el liderazgo iraní provocaría masivas protestas antigubernamentales en las calles.

Por su parte, el medio indica que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, espera el ataque y estaría dispuesto a ayudar a Trump a establecer un nuevo Gobierno que sea “amistoso con Occidente”.

Las hostilidades de EE.UU. hacia Irán se incrementaron significativamente a principios de enero, cuando Donald Trump amenazó con intervenir militarmente en el país, con la excusa de la violencia registrada durante las protestas antigubernamentales. Y aunque poco después las manifestaciones fueron controladas, Washington retomó las amenazas, esta vez apelando a otros motivos y volviendo a las exigencias relacionadas con los programas nuclear y de misiles.

Este martes, el presidente estadounidense anunció que una “maravillosa armada” se dirigía hacia Irán, días después de que el portaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate se desplegaran en Oriente Medio, quedando el país persa al alcance de potenciales ataques.

Por su parte, Teherán ha advertido que cualquier acción militar en su contra “se considerará el inicio de una guerra”, al tiempo que afirmó que sus Fuerzas Armadas “están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión”. Sin embargo, expresó su disposición a mantener un “diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos”.