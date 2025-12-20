BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO Portada“Muchos poderosos no escuchan”: León XIV lanza un potente mensaje a los ricos
Portada

“Muchos poderosos no escuchan”: León XIV lanza un potente mensaje a los ricos

"A menudo no quieren escuchar el gemido de la Tierra y de los pobres", afirmó este sábado el papa.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El Papa León XIV.

El papa León XIV ha denunciado que muchos poderosos no escuchan y que la riqueza del planeta está en manos de unos pocos. Así lo afirmó durante su catequesis de la última audiencia jubilar de los sábados, celebrada esta jornada en la plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, informa Vatican News.

“Toda la creación es un grito. Pero muchos poderosos no escuchan este grito: la riqueza de la Tierra está en manos de unos pocos, muy pocos, cada vez más concentrada —injustamente— en manos de quienes a menudo no quieren escuchar el gemido de la Tierra y de los pobres”, declaró.

En este punto, el pontífice dijo a los fieles congregados que Dios ha destinado a todos los bienes de la creación para que todo el mundo participe de ello, haciendo hincapié en que “la tarea” de los seres humanos “es generar, no robar”.

También te puede interesar

EE.UU. publica primeras fotos de la incautación del...

EE.UU. intercepta otro buque petrolero frente a las...

Condenan a Johnson & Johnson a pagar 65,5...

“No será posible concluir la negociación”: Lula sobre...

Trump: “Estamos atacando con fuerza los bastiones del...

EEUU sanciona por corrupción a los familiares de...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign