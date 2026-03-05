Netanyahu manda un mensaje con un avión F-22 estadounidense de fondo

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se refirió este jueves a la “cooperación histórica” entre el Ejército de su país y el de Estados Unidos durante su visita a la base aérea israelí de Ovda, ubicada en el sur del país.

Netanyahu pronunció un pequeño discurso con un avión de combate de EE.UU. F-22 y banderas estadounidenses e israelíes de fondo. “Quiero agradecer una vez más a mi amigo, el presidente Trump, por la cooperación entre Israel y Estados Unidos. Juntos continuaremos y juntos alcanzaremos nuestras metas”, afirmó.

El primer ministro añadió además que Tel Aviv continúa sus operaciones militares contra objetivos “del régimen terrorista de Irán y también contra elementos terroristas en el Líbano”. Subrayó que, si bien se han obtenido grandes logros, “aún queda mucho trabajo por delante”.

A finales de febrero, imágenes satelitales revelaron la presencia de al menos 11 aviones F-22 en la base de Ovda, así como de un sistema antiaéreo MIM-104 Patriot, también de fabricación estadounidense, desplegado en los alrededores de la instalación militar. En ese entonces ya se hablaba de una posible escalada de tensiones con Irán.

Este martes, Netanyahu visitó las instalaciones de otra base aérea en el país, la de Palmachim, donde mantuvo una conversación con los operadores de vehículos aéreos no tripulados y con los equipos técnicos, a quienes elogió por sus acciones durante la operación ‘León Rugiente’.

“Están haciendo un trabajo increíble aquí […] Seguimos atacando a Irán con gran fuerza. Nuestros pilotos están sobrevolando Irán y Teherán, así como Líbano. Hezbolá cometió un grave error al atacarnos. Ya hemos respondido con gran fuerza y ​​responderemos con una fuerza aún mayor”, afirmó.