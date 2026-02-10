Niña colombiana de 12 años figura como una de las víctimas en los archivos de Epstein

Una niña de 12 años de nacionalidad colombiana aparece identificada como una de las víctimas de agresión sexual y pederastia vinculadas con los archivos del depredador sexual Jeffrey Epstein, según los registros EFTA00163076, indicó el medio de Colombia El Espectador.

La mención de la niña indica que la menor era de Bogotá y fue capturada por la red de pedofilia y esclavitud sexual de Epstein en 1998 y permaneció bajo su influencia hasta que cumplió los 18 años, en 2004, dos años antes de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) empezara a investigar al pederasta bajo el archivo 31E-MM-108062.

El mencionado medio indicó que para julio de 2008, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, contactó, por petición de EE.UU., a una joven en Bogotá, presumiblemente la menor mencionada en los archivos que había sido víctima de Epstein, para entregarle información sobre sus derechos y el programa de víctimas que administra el FBI.

Sin embargo, la joven se rehusó a recibir la cartilla y pidió que fuera enviada a su universidad. Tras concretar una reunión con la víctima, la información le fue entregada a finales de 2008. De acuerdo con el reporte, la chica estudió, como muchas de las víctimas de Epstein, en la Royal Palm Beach High School de Florida, EE.UU.

Este centro educativo era uno de los que siempre tenía en cuenta el depredador sexual y su red de reclutadores para atrapar niñas y explotarlas en su red criminal para complacer a sus clientes de alto perfil. En 2020, las autoridades estadounidenses intentaron buscar a la víctima pero no se conocen detalles al respecto.

Las referencias a Colombia en los archivos de Epstein son varias. Unas de las más llamativas son las que mencionan al expresidente ultraconservador Andrés Pastrana, quien tuvo varios intercambios con Epstein según los nuevos archivos liberados por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ). Las menciones también dejan ver que hay muchos cabos sueltos sobre la relación del difunto pederasta con el país suramericano.