NYT: Trump se inclina por ataques selectivos contra Irán para obligarlo a aceptar acuerdo nuclear

El presidente de EE.UU., Donald Trump, considera la posibilidad de lanzar ataques selectivos contra Irán con el objetivo de obligarlo a alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear, informa The New York Times.

Según el periódico, algunos altos funcionarios de la Administración Trump consideran que la diplomacia no dará resultados, por lo que habrían discutido la opción de atacar varios objetivos durante un período prolongado. Otro objetivo de esa estrategia sería forzar un cambio de gobierno en el país persa.

No obstante, el mandatario preferiría ataques selectivos y limitados contra instalaciones nucleares y de misiles. En caso de que Teherán no acepte sus exigencias, el mandatario consideraría entonces una ofensiva de mayor envergadura.

Militares estadounidenses consultados por el medio señalaron que el Pentágono no cuenta con las fuerzas ni las municiones necesarias para una campaña de bombardeo prolongada. Las capacidades actuales de las fuerzas desplegadas en Oriente Medio permitirían continuar los ataques durante un período aproximado de solo siete a diez días.

Además, funcionarios estadounidenses advierten que es muy probable que cualquier ataque de EE.UU. o Israel desencadene una respuesta descomunal por parte de Irán, que recurriría a sus aliados en la región.

A comienzos de enero se produjo una escalada entre Washington y Teherán, tras la amenaza de intervención militar lanzada por Donald Trump, en un contexto de protestas internas en Irán motivadas por una profunda crisis económica y el derrumbe de la moneda nacional. Aunque las manifestaciones finalmente cesaron, EE.UU. mantuvo la presión, redirigiendo su argumento hacia los programas nuclear y de misiles de la República Islámica.

Teherán ha advertido repetidamente que está preparado para responder con golpes “pesados” a cualquier “error estratégico” de EE.UU. Además, subrayó que un cese total del enriquecimiento de uranio es “absolutamente inaceptable” para el país.

El mandatario estadounidense declaró el jueves pasado que “cosas malas” podrían ocurrirle a Irán si no alcanza un acuerdo con Washington y dio a Teherán un plazo de entre 10 y 15 días, agregando que ese es el tiempo “máximo” para lograrlo. Sin entrar en detalles sobre un eventual ataque militar, aseguró que Estados Unidos “va a conseguir un acuerdo de una forma u otra” y que, de no lograrlo, “será desafortunado para ellos”.