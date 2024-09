“Obsesionado con Ucrania”: Medios revelan la identidad del presunto atacante de Trump

Medios estadounidenses informan que ha podido ser identificado el presunto autor de un posible intento del asesinato contra el expresidente de EE.UU., Donald Trump, en su club de golf en West Palm Beach, Florida.

Tres agentes del orden comunicaron a AP bajo condición de anonimato que el hombre detenido como sospechoso en el incidente ha sido identificado como Ryan Wesley Routh. Lo mismo confirmó Fox News, citando a sus fuentes policiales.

Karol Markowicz, reportera de New York Post y Fox News, ha publicado una supuesta imagen del presunto autor de posible ataque. Según ella, el hombre tiene 58 años y sus redes sociales están llenas de “mensajes reclutando gente para luchar por Ucrania, peticiones para Taiwán y contenido antiisraelí”.

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene ha publicado una serie de capturas de pantalla de las cuentas en redes sociales del sospechoso del incidente, señalando que el hombre “está obsesionado con la guerra de Ucrania”. Asimismo, Greene recordó que Donald Trump ha dicho “repetidamente” que va a poner fin al conflicto ucraniano.

“Ryan Routh publicó un número de teléfono y una dirección de correo electrónico prácticamente en cada mensaje. Es toda una expedición de pesca. ¿Para quién trabaja?”, se preguntó la política.

