Politico: Trump exige a las petroleras de EE.UU. que inviertan en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige a las compañías petroleras estadounidenses que inviertan de nuevo en Venezuela como condición para recibir compensaciones por los activos que les fueron expropiados en ese país latinoamericano, informó el sábado Politico, que cita sus fuentes.

“Funcionarios del Gobierno han dicho en las últimas semanas a los ejecutivos petroleros que, si quieren compensación por sus plataformas, oleoductos y otras propiedades confiscadas, entonces deben estar preparados para regresar ahora a Venezuela e invertir fuertemente en revivir su devastada industria petrolera”, dijeron dos personas familiarizadas con los contactos de la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, el medio sostiene que el futuro de la infraestructura petrolera venezolana es una de las grandes incógnitas tras la agresión militar estadounidense contra el país sudamericano que culminó con el secuestro del presidente legítimo, Nicolás Maduro. Expertos del sector señalaron que el mensaje de la Administración ha causado recelo en las empresas, ante la dificultad de reconstruir yacimientos deteriorados en un país donde ni siquiera está claro quién será el líder en el futuro inmediato.

“La propuesta lleva sobre la mesa los últimos 10 días”, explicó un responsable de la industria familiarizado con las conversaciones. “Pero la infraestructura que existe actualmente está tan deteriorada que nadie en estas compañías puede evaluar adecuadamente qué se necesita para hacerla operativa”, agregó.

Además, la Administración no ha presentado hasta el momento su plan a largo plazo, ni siquiera ha aclarado si existe uno, señaló Bob McNally, que ahora dirige la consultora de energía y geopolítica Rapidan Energy Group.

Una de las principales preocupaciones de los ejecutivos estadounidenses es si el Gobierno podrá garantizar la seguridad del personal y del equipo que las compañías tendrían que enviar a Venezuela, cómo se les pagará, si los precios del petróleo subirán lo suficiente para que el crudo venezolano resulte rentable y cuál será la situación de la pertenencia de Venezuela al cártel exportador la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

En una rueda de prensa, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su esperanza de que las petroleras asuman las inversiones iniciales. “Vamos a reconstruir la infraestructura petrolera, lo que requiere miles de millones de dólares que serán pagados directamente por las compañías petroleras”, afirmó. “Serán reembolsadas por lo que están haciendo, pero se va a pagar, y vamos a lograr que el petróleo vuelva a fluir”, agregó.

Sin embargo, el acercamiento de la Administración a los ejecutivos del sector “en el mejor de los casos está en su fase infantil”, indicó otro alto directivo de la industria familiarizado con las conversaciones. “En preparación para un cambio de régimen, ha habido contactos, pero han sido esporádicos y la industria los ha recibido con bastante frialdad”, dijo. “Se siente mucho como un ejercicio de disparar, estar listo y luego apuntar”, añadió.

“Sería una joya de la corona”

En las conversaciones de los últimos días con funcionarios del Gobierno también se ha abordado el futuro de la petrolera estatal venezolana PDVSA, añadió esta persona. “PDVSA no será desnacionalizada ni troceada”, afirmó. “Sin duda, habrá una renovación completa de la cúpula de PDVSA, pero, al menos por ahora, no hay planes para desnacionalizarla ni subastarla. Es la que está en mejor posición para mantener la producción”, afirmó.

Por otro lado, en lo que se refiere a cuánto podría acelerar la Administración Trump la inversión en Venezuela, el analista energético del Atlantic Council, Landon Derentz, consideró que sigue siendo una incógnita. Muchos ven a Venezuela como una apuesta más a largo plazo, dado el actual nivel relativamente bajo de precios del crudo (unos 50 dólares por barril) y las enormes inversiones de capital necesarias para modernizar la infraestructura, explicó.

“Venezuela sería una joya de la corona si se eliminan los riesgos sobre el terreno. Hay compañías que me dicen: veamos en qué termina esto”, dijo Derentz. “No veo nada que me dé la sensación de que esta sea una oportunidad madura”, resumió.