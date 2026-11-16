El desplazamiento del mandatario se desarrolla en medio de alertas por amenazas vinculadas a Irán; aclaran que los reportes de escolta con cazas F-35 no corresponden a la gira actual.

El viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reunirse con los líderes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin, en la cumbre de Shenzhen, se lleva a cabo en un contexto de especial atención militar y logística ante preocupaciones por su seguridad frente a posibles amenazas vinculadas a Irán.

A pesar de las alertas operacionales que rodean la agenda internacional del mandatario, hasta el momento no se ha confirmado un refuerzo específico en el dispositivo habitual de custodia para este desplazamiento por Asia.

Aclaración sobre versiones de escolta militar

Frente a las especulaciones difundidas en horas recientes, se precisó que los reportes sobre un operativo especial con cazas F-35 y el despliegue de un avión señuelo no forman parte del trayecto actual.

Dichas medidas extraordinarias correspondieron en realidad al protocolo de seguridad implementado durante su salida de Turquía en julio pasado, descartándose que formen parte de la logística asignada a esta gira oficial.