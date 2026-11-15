Reportan manifestaciones en Sichuan en China con consignas anti Xi Jinping y del Partido Comunista Chino

Imágenes y testimonios en redes sociales muestran protestas y enfrentamientos con la policía en la ciudad de Jiangyou; la cifra atribuida de un millón de manifestantes permanece sin verificación independiente.

Imágenes y testimonios difundidos a través de plataformas digitales darían cuenta de jornadas de protesta y choques con las fuerzas de seguridad en la ciudad de Jiangyou, ubicada en la provincia de Sichuan, China, donde residentes locales habrían enfrentado a la policía y expresado consignas directas contra la cúpula de gobierno.

De acuerdo con las traducciones del texto en chino que acompaña a los videos subidos a redes sociales, las publicaciones atribuyen a la movilización consignas como “¡Dimisión!”, “¡Abajo Xi Jinping!” y demandas orientadas a derrocar el régimen del Partido Comunista Chino (PCCh).

Falta de confirmación sobre la magnitud de las protestas

Pese a la difusión de los metrajes y los mensajes antigubernamentales, las fuentes enfatizan que la cifra adelantada de un millón de manifestantes no está confirmada.

Tanto la magnitud real de la convocatoria como el origen y la autenticidad de las reivindicaciones reportadas en Jiangyou quedan aún por ser verificados por observadores independientes o agencias oficiales.

El video que capta las manifestaciones de manera breve…