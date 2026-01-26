BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaReportan muertos y desaparecidos tras hundimiento de ferri con más de 350 personas en Filipinas (VIDEO)
Portada

Reportan muertos y desaparecidos tras hundimiento de ferri con más de 350 personas en Filipinas (VIDEO)

Al menos 15 personas han muerto y decenas más constan como desparecidas.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Guardacostas en el rescate de los cuerpos perdidos.

Un ferri con más de 350 personas a bordo—entre pasajeros y miembros de la tripulación— se hundió la noche de este domingo en el sur de Filipinas. Las autoridades comunicaron que al menos 15 personas han muerto, mientras decenas constan como desaparecidas.

El ferri, que viajaba de la ciudad de Zamboanga a la isla de Jolo, aparentemente experimentó problemas técnicos antes de hundirse, según declararon funcionarios de la Guardia Costera.

El comandante de la Guardia Costera Romel Dua explicó que se iniciaron operaciones de búsqueda y rescate en relación con el incidente, precisando que en el operativo participan buques de la Guardia Costera y de la Marina, junto con un avión de vigilancia, un helicóptero de la Fuerza Aérea y flotas de barcos pesqueros. Hasta el momento se ha rescatado al menos a 316 personas.

Los rescatistas continuan buscando más víctimas.

Las autoridades prometieron abrir una investigación para determinar las causas del naufragio. Dua agregó que el ferri había recibido la autorización de la Guardia Costera para zarpar del puerto de Zamboanga y no se habían detectado señales de sobrecarga.

También te puede interesar

Trump se pronuncia sobre las muertes a manos...

Sube a 10 el número de muertos por...

1 millón de personas sin electricidad mientras fuerte...

Israel envía un aviso urgente a las aerolíneas...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign