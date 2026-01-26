Reportan muertos y desaparecidos tras hundimiento de ferri con más de 350 personas en Filipinas (VIDEO)

Un ferri con más de 350 personas a bordo—entre pasajeros y miembros de la tripulación— se hundió la noche de este domingo en el sur de Filipinas. Las autoridades comunicaron que al menos 15 personas han muerto, mientras decenas constan como desaparecidas.

El ferri, que viajaba de la ciudad de Zamboanga a la isla de Jolo, aparentemente experimentó problemas técnicos antes de hundirse, según declararon funcionarios de la Guardia Costera.

|| Tragedia en #Filipinas. Un ferry con 342 personas a bordo se hundió la madrugada de este lunes 26 de enero en aguas del sur del país, en la provincia de Basilan. ⚠️ Saldo preliminar:

▪️ Al menos 13 personas fallecidas

El comandante de la Guardia Costera Romel Dua explicó que se iniciaron operaciones de búsqueda y rescate en relación con el incidente, precisando que en el operativo participan buques de la Guardia Costera y de la Marina, junto con un avión de vigilancia, un helicóptero de la Fuerza Aérea y flotas de barcos pesqueros. Hasta el momento se ha rescatado al menos a 316 personas.

Las autoridades prometieron abrir una investigación para determinar las causas del naufragio. Dua agregó que el ferri había recibido la autorización de la Guardia Costera para zarpar del puerto de Zamboanga y no se habían detectado señales de sobrecarga.