Reportes de que EEUU hunde el gigantesco portadrones iraní Iris Shahed Bagheri

Por Redaccion Central
Portaaviones no tripulados iraní IRIS Shahid Bagheri.

Hay informes de medios locales, que el portaaviones no tripulados iraní IRIS Shahid Bagheri ha sido atacado por fuerzas estadounidenses y actualmente se está hundiendo en el Golfo Pérsico.

Esta es una pérdida ENORME, de ser confirmado por Irán, indican en los comentarios los conocedores del tema. En el video se puede ver un barco que se hunde, de acuerdo a las fuentes, corresponde a ese gigante navio…

El IRIS Shahid Bagheri es un buque iraní adaptado para operar drones y helicópteros, considerado el primer “porta-drones” de Irán.

¿Qué es exactamente?

Es un buque convertido (no un portaaviones tradicional). Opera UAV (vehículos aéreos no tripulados) de reconocimiento y ataque. Puede desplegar helicópteros y drones de despegue corto. Está vinculado a la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGCN).

Características generales

Plataforma modificada con cubierta de vuelo extendida. Capacidad para lanzar drones de ala fija y vertical. Diseñado para operaciones en el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo. Función principal: proyección regional, vigilancia y guerra asimétrica.

