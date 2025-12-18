BOLETIN DE NOTICIAS
Senado de EE.UU. aprueba proyecto de ley de defensa por más de 900.000 millones de dólares

El Senado estadounidense aprobó este miércoles un masivo proyecto de ley que autoriza el año fiscal 2026 un récord de 901.000 millones de dólares en gastos de seguridad nacional. Ahora la inciativa pasará a la firma del presidente Donald Trump.

El proyecto, de más de 3.000 páginas, aprobado con 77 votos a favor y 20 en contra, con un sólido apoyo bipartidista, prevé un aumento de salario del 3,8 % para las tropas. Además, exige al Pentágono mantener al menos 76.000 efectivos en Europa y autoriza 400 millones de dólares anuales para los próximos dos años en asistencia militar a Ucrania.

