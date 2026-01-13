BOLETIN DE NOTICIAS
Taiwán y EE.UU. lanzan producción conjunta de municiones de artillería clave

¿Qué pensará China al respecto?

Municiones de 155 mm para obuses.

El Ministerio de Defensa de Taiwán confirmó este lunes el inicio de la fase preliminar de un proyecto conjunto con EE.UU. para la producción de municiones de 155 mm para obuses, según informa SCMP.

“Por la resiliencia de la defensa y porque la guerra de Ucrania ha demostrado que los obuses de 155 mm están entre los sistemas de artillería de más rápido consumo, ya hemos comenzado trabajos preliminares con Estados Unidos”, declaró el jefe de la Oficina de Armamento taiwanés, Lin Wen-hsiang, durante su comparecencia ante el Legislativo.

Wen-hsiang se negó a dar más detalles al respecto, subrayando que estos permanecen clasificados.

