Xi Jinping instó a Washington a “hacer lo correcto” y evitar alteraciones importantes en los vínculos bilaterales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país no apoya la independencia de Taiwán, según un comunicado difundido este jueves 19 de noviembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

La declaración se produjo durante los contactos entre el mandatario y su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrolla en Shenzhen.

Por su parte, Xi afirmó que las relaciones entre ambos países han mantenido, en términos generales, una trayectoria positiva, lo que aporta estabilidad y certidumbre al mundo. No obstante, al abordar la cuestión de Taiwán, instó a Washington a “hacer lo correcto” y evitar alteraciones importantes en los vínculos bilaterales.

La cumbre en Shenzhen marca la primera ocasión en que Trump, Xi y el presidente ruso, Vladímir Putin, se reúnen en una misma mesa para dialogar. El encuentro concentra la atención internacional por la participación de los mandatarios de las tres principales potencias y por los asuntos estratégicos que mantienen en sus respectivas agendas.

Conflicto relacionado con Taiwán

En una rueda de prensa en octubre, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, comentó las afirmaciones de funcionarios estadounidenses donde aseguraron que la posibilidad de una presunta “invasión” de China a Taiwán antes de 2028 es cada vez menor. Ante ello, el diplomático alertó que Washington debería mostrarse “más cauteloso” al tratar la cuestión.

El conflicto afecta a los intereses fundamentales de China y constituye la primera línea roja que no se puede traspasar en las relaciones entre China y Estados Unidos, según ha declarado Pekín en reiteradas ocasiones.

China, al igual que la inmensa mayoría de las naciones, considera a Taiwán, que se autogobierna desde 1949, parte inalienable de su territorio.

La situación en el estrecho de Taiwán se agrava debido a los ejercicios militares regulares de las fuerzas de la isla con el uso de armas de EE.UU. y a los simulacros con otros miembros de la OTAN y aliados en la región; sin embargo, Pekín insiste en que la vía militar sería un último recurso para resolver la disputa y, aunque China se reserva ese derecho como cualquier Estado soberano, desea evitarlo.

El Ejército de Taiwán practica combate urbano y transporte de municiones ante posible invasión China…