Trump afirma que la Guardia Revolucionaria, Ejército y otras fuerzas iraníes estan dejando de luchar

Han solicitado que se les haga algún tipo de amnistía, según fuentes relacionadas al conflicto

Por Redaccion Central
Redaccion Central

La Casa Blanca publica una foto de la habitación de Trump y su equipo en el momento de los ataques contra Irán.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reveló este sábado a través de su cuenta en TruthSocial por cuánto tiempo su país continuará sus ataques contra Irán, luego de que junto con Israel lanzaran una agresión unilateral contra la nación persa.

Trump agrega “escuchamos que muchos miembros de la Guardia Revolucionaria, el ejército y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y nos están pidiendo inmunidad”.

“Los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en Oriente Medio y, de hecho, en el mundo”, escribió el mandatario.

La declaración se produce en medio de una escalada bélica sin precedentes en la región, iniciada con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes clave.

La madrugada de este sábado, el Ministerio de Defensa israelí comunicó el lanzamiento de un ataque “preventivo” contra la República Islámica de Irán para “eliminar las amenazas al Estado de Israel”. Más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que las fuerzas de Washington se habían unido a la agresión contra el país persa.

