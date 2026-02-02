Trump afirma que Modi ha aceptado dejar de comprar petróleo ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el primer ministro indio, Narendra Modi, le prometió en una conversación telefónica que dejaría de comprar petróleo a Rusia.

“Hablamos de muchas cosas, incluyendo comercio y la finalización de la guerra entre Rusia y Ucrania. Acordó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela”, publicó en Truth Social.

El mandatario también añadió que Washington y Nueva Delhi han acordado un acuerdo comercial, según el cual, la parte estadounidense reducirá los aranceles sobre los productos indios del 25 % al 18 %.

“Asimismo, avanzarán para reducir a cero sus aranceles y barreras no arancelarias contra Estados Unidos. El primer ministro también se comprometió a ‘comprar (productos) estadounidenses’ a un nivel mucho más alto, además de más de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, agricultura, carbón y muchos otros productos estadounidenses”, señaló Trump.

Modi no ha confirmado el rechazo a la compra de petróleo ruso

Por su parte, el primer ministro indio confirmó la conversación telefónica con el mandatario estadounidense y el acuerdo comercial. “Encantado de que los productos hechos en la India tengan ahora un arancel reducido del 18 %. Muchas gracias al presidente Trump en nombre de los 1.400 millones de habitantes de la India por este maravilloso anuncio”, escribió en X.

Sin embargo, no mencionó nada sobre la supuesta renuncia a comprar crudo ruso.

A finales de agosto pasado, Trump impuso un arancel adicional del 25 % a los productos de la India por comprar petróleo ruso, elevando el gravamen total hasta el 50 %, el nivel más alto en el mundo.

La India ha defendido en varias ocasiones su decisión de mantener las importaciones de crudo ruso frente a la presión de EE.UU., argumentando que estas compras han contribuido a estabilizar los mercados globales. “Lo cierto es que no hay sustituto para el segundo mayor productor del mundo, que suministra casi el 10 % del petróleo mundial. Quienes lo señalan, ignoran este hecho”, expresó a primeros de septiembre el ministro de Petróleo del país asiático, Hardeep Singh Puri.