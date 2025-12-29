Trump asegura que EE.UU. golpeó una “zona de muelles” en Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes que su país ha golpeado una “zona de muelles” en Venezuela.

“Gran explosión en zona de muelles” en Venezuela, “golpeamos la zona de implementación (donde se llevan a cabo operaciones de carga y descarga)”, expresó el mandatario, durante un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su mansión en Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida).

Según el inquilino de la Casa Blanca, el ataque ocurrió después del decomiso de los buques petroleros en el Caribe: “Golpeamos todos los barcos, y ahora golpeamos la zona”, insistió Trump.

Venezuela ha tildado de “robo” y “piratería” la interceptación de los cargueros por parte de EE.UU. Asimismo, ha denunciado los bombardeos estadounidenses contra pequeñas embarcaciones en el Caribe como “ejecuciones extrajudiciales”, ya que no se presentaron pruebas de que las víctimas mortales tuvieran relación con el tráfico de drogas.

Según dijo el presidente estadounidense en su breve explicación, sin ofrecer ninguna prueba, la zona atacada en Venezuela era donde, supuestamente, se “cargaban los barcos con drogas”.

De ser cierta la afirmación de Trump, se trataría del primer ataque directo contra el territorio venezolano. No obstante, hasta ahora no hay ninguna confirmación oficial de Caracas sobre esta presunta agresión.

“Gran instalación”

Previamente, en una entrevista radial, citada por The New York Times, el presidente estadounidense comentó que Washington había destruido una “gran instalación” en su campaña contra Venezuela la semana pasada, aunque no brindó más detalles.

“Tienen una gran planta o una gran instalación de donde provienen los barcos (…) Hace dos noches la destruimos”, mencionó el mandatario sin dar mayores detalles.