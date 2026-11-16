Trump confirma reuniones con Xi Jinping y Putin en su gira por Asia y tal vez con Kim Jong-un

El mandatario estadounidense iniciará su viaje en Filipinas antes de participar en la cumbre de APEC en Shenzhen, donde abordará el control de arsenales nucleares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sostendrá reuniones bilaterales con el líder chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, en el marco de su próxima gira por el continente asiático, y anticipó la posibilidad de mantener un encuentro con el dirigente norcoreano, Kim Jong-un.

Las declaraciones fueron realizadas antes de partir hacia Filipinas, primera escala de un itinerario que incluirá su participación en una cumbre económica en China. Sobre la opción de sumar a la agenda al líder de Corea del Norte, Trump señaló: “Podríamos encontrarnos con Kim Jong-un también”, aunque no ofreció detalles sobre la fecha, el lugar o el formato de una eventual cita.

Primera escala en Manila y acuerdos comerciales

La gira internacional comenzará en Manila, donde el mandatario sostendrá encuentros con dirigentes del Sudeste Asiático que buscan el respaldo de Washington ante la presión ejercida por Beijing en la región. Durante esta parada, la Casa Blanca prevé concretar la firma de un acuerdo comercial con Tailandia.

Trump adelantó que pronunciará un discurso ante los líderes de la región antes de viajar a China, precisando que las conversaciones en territorio filipino se enfocarán “mayormente en la economía”, aunque abordarán otros temas de interés bilateral.

Cumbre de APEC en Shenzhen y agenda nuclear

La siguiente etapa del viaje llevará a la delegación estadounidense a Shenzhen, China, para asistir a la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). En ese marco se desarrollarán los encuentros agendados con Xi Jinping y Vladímir Putin.

Según se informó, el diálogo entre los tres mandatarios se centrará primordialmente en la situación de los arsenales nucleares de Estados Unidos, China y Rusia. Funcionarios de la administración aclararon expresamente que la guerra en Ucrania no formará parte de dichas conversaciones.

El viaje oficial se produce tras varios días de escasa presencia pública del presidente, periodo en el que su administración enfrentó cuestionamientos por una suspensión de operaciones en tierra que afectó al tráfico aéreo en territorio estadounidense. Al abordar el alcance de la gira, Trump afirmó que el viaje abre la oportunidad para lograr avances significativos y recordó que Estados Unidos será sede del G20 en Miami en diciembre.