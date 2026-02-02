Trump: “En este momento tenemos grandes barcos rumbo a Irán”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó este lunes la evolución de las tensiones con Irán, revelando que actualmente hay buques que se dirigen hacia allá.

“En este momento tenemos barcos rumbo a Irán, barcos grandes” afirmó durante una sesión de preguntas en la Casa Blanca. “Los más grandes y los mejores”, agregó.

El mandatario estadounidense además señaló que se están llevando a cabo “conversaciones con Irán ahora mismo” y expresó su expectativa sobre cómo se desarrollará la situación. “Si logramos llegar a un acuerdo, sería fantástico. Si no, probablemente ocurrirán cosas malas”, aseveró.

Tensiones entre EE.UU. e Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán escaló a inicios de enero cuando Trump amenazó con una intervención militar, citando inicialmente las protestas internas en Irán. Aunque las manifestaciones cesaron, Washington mantuvo la presión, cambiando su argumento hacia los programas nuclear y de misiles de Teherán.

La semana pasada, la retórica se volvió acción: Trump anunció el envío de una “maravillosa armada” a Irán, tras el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln en Oriente Medio, colocando a país persa en su punto de mira.

Teherán respondió con una advertencia clara: cualquier acción militar se considerará una declaración de guerra, y sus fuerzas están listas para responder de inmediato. No obstante, también dejó abierta una puerta al diálogo, condicionándolo al “respeto mutuo”.

Este lunes, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Abdolrahim Mousavi, advirtió que cualquier error de cálculo por parte de aquellos que intenten atacar a su país, desencadenará una respuesta contundente por parte de la nación persa. Afirmó además que “el mundo verá una cara diferente de un Irán fuerte; entonces ningún estadounidense estará a salvo, y el fuego de la región quemará a Estados Unidos y sus aliados”.