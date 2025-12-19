Trump: “Estamos atacando con fuerza los bastiones del Estado Islámico en Siria”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una ofensiva contra posiciones del grupo terrorista Estado Islámico* en Siria, en represalia por el asesinato de militares estadounidenses en ese país.

En una publicación en su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que, tras la “atroz” muerte de “valientes patriotas estadounidenses”, Washington está llevando a cabo una “represalia muy seria” contra los responsables.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este viernes el inicio de una serie de ataques contra objetivos del Estado Islámico* en Siria, en respuesta a la emboscada tendida al contingente estadounidense el pasado 13 de diciembre.

“Hoy temprano, las fuerzas estadounidenses iniciaron la ‘Operación Ojo de Halcón’ en Siria para eliminar a los combatientes, la infraestructura y los arsenales del Estado Islámico, en respuesta directa al ataque contra las fuerzas estadounidenses que tuvo lugar el 13 de diciembre en Palmira, Siria”, escribió en su cuenta de X.

En este sentido, explicó que no se trata del “comienzo de una guerra”, sino de “una declaración de venganza”. “Estados Unidos de América, bajo el liderazgo del presidente [Donald] Trump, nunca dudará ni cederá en la defensa de nuestro pueblo”, agregó.

Al mismo tiempo, lanzó una advertencia a todos aquellos que agredan a ciudadanos estadounidenses “en cualquier parte del mundo”. “Pasarás el resto de tu breve y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos te perseguirá, te encontrará y te matará sin piedad”, avisó.

“Hoy hemos perseguido y matado a nuestros enemigos. A muchos de ellos. Y seguiremos haciéndolo”, concluyó su mensaje.

Dos militares y un intérprete estadounidenses murieron tras ser emboscados por un tirador del Estado Islámico. Otros tres efectivos de EE.UU. también resultaron heridos. Por su parte, Trump lamentó estas muertes y prometió “represalias muy graves”, tras responsabilizar a la organización terrorista del ataque “en una zona muy peligrosa del país” que no está “totalmente” bajo el control de Damasco.