Trump firma el astronómico presupuesto militar de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado esta jornada un proyecto de ley que autoriza un presupuesto militar de 901.000 millones de dólares para el año fiscal 2026 (ya vigente).

El documento, de más de 3.000 páginas, incluye decisiones sobre salarios de personal, agendas internas en el Pentágono y líneas de actuación en Europa, China, Oriente Medio y América Latina, entre otras prioridades.

En el plano interno, la ahora ley fija una subida salarial del 3,8 % para los militares, elimina los programas de diversidad, equidad e inclusión en el Departamento de Guerra y veta la participación de mujeres trans en competiciones femeninas en las academias de servicio.

En cuanto a Europa, el documento garantiza 400 millones de dólares anuales de ayuda a Ucrania durante los dos próximos ejercicios fiscales y prohíbe reducir la presencia militar estadounidense por debajo de 76.000 efectivos sin consultas con la OTAN, al tiempo que renueva la cooperación en seguridad con los Estados bálticos.

Respecto a China, introduce un mecanismo de control de inversiones en tecnologías sensibles, limita el acceso de determinadas firmas biotecnológicas chinas a financiación federal y mantiene la cooperación militar con Taiwán, reconocido por Pekín como parte irrenunciable de su territorio.

En Oriente Medio, el presupuesto deroga las sanciones del Congreso contra el Gobierno sirio adoptadas en 2019 y anula antiguas autorizaciones para el uso de la fuerza vinculadas a las guerras del Golfo y de Irak.

Para América Latina autoriza el despliegue de tropas en activo en la frontera con México y advierte de posibles recortes en el presupuesto de viajes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, si el Pentágono no entrega al Congreso los videos sin editar de controvertidos ataques contra presuntas ‘narcolanchas’ en el mar Caribe y en el océano Pacífico, acciones que han sido repudiadas ampliamente, no solo por países de la región, sino de todo el mundo.