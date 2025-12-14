Trump hace primeros comentarios sobre el tiroteo en la Universidad Brown

Donald Trump se pronunció sobre el tiroteo en la Universidad Brown que tuvo lugar este sábado y resultó en múltiples víctimas.

“Me han informado del tiroteo ocurrido en la Universidad Brown de Rhode Island. El FBI se encuentra en el lugar. El sospechoso está detenido. ¡Que Dios bendiga a las víctimas y a sus familias!”, escribió en su cuenta de Truth Social.

No obstante, Trump rectificó, aclarando que la universidad había desmentido que hubiera algún detenido, como había comunicado inicialmente la institución. “El sospechoso NO está bajo custodia”, escribió.

ÚLTIMA HORA: La policía admite que la única descripción del tirador prófugo en la Universidad de Brown es mínima: hombre vestido de negro. Salió del edificio por Hope Street, Providence. Paradero desconocido. Las autoridades ruegan a la población que se mantenga alejada… pic.twitter.com/FMrWM9Y4le — Código X (@El_Codigo_X) December 13, 2025

Este sábado se ha reportado la presencia de un tirador activo en el campus de la Universidad Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island. Al menos dos personas murieron y ocho se encuentran hospitalizadas en estado crítico pero estable, comunicó la universidad.