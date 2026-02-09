Trump hace un duro mensaje a Canadá en medio de tensiones por construcción de un puente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que no permitirá que se abra un puente entre Ontario y Michigan hasta que Estados Unidos sea “totalmente compensado” por Canadá.

“Como todos saben, Canadá ha tratado a Estados Unidos de forma muy injusta durante décadas. Ahora, la situación está cambiando para EE. UU., ¡y rápido!”, escribió Trump en Truth Social.

“Pero imagínense: Canadá está construyendo un puente enorme entre Ontario y Michigan. Poseen tanto el lado canadiense como el estadounidense y, por supuesto, lo construyeron prácticamente sin contenido estadounidense. El presidente Barack Hussein Obama, estúpidamente, les dio una exención para que pudieran eludir la Ley de Compra de Productos Estadounidenses y no usar ningún producto estadounidense, incluido nuestro acero”, agregó.

“Ahora, el Gobierno canadiense espera que yo, como presidente de Estados Unidos, les permita simplemente ‘aprovecharse de Estados Unidos’. ¿Qué obtiene Estados Unidos? ¡Absolutamente nada!”, denunció el mandatario. En este sentido, el jefe de Estado añadió que “los aranceles que Canadá les impone por sus productos lácteos han sido inaceptables durante muchos años, poniendo a los agricultores [estadounidenses] en un gran riesgo financiero”.

“No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que les hemos dado y, además, y esto es importante, hasta que Canadá nos trate con la justicia y el respeto que merecemos. Iniciaremos las negociaciones inmediatamente”, insistió. “Con todo lo que les hemos dado, deberíamos poseer, quizás, al menos la mitad de este activo”, concluyó Trump.

Desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, la relación entre Ottawa y Washington ha vivido momentos de tensión. El mandatario estadounidense ha declarado que le gustaría que Canadá se convirtiera en el estado 51 de EE.UU. y ha denostado del T-MEC, al asegurar que son sus vecinos los que precisan del convenio comercial.