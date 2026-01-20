Trump: “Hemos sacado 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela en los primeros cuatro días”

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que en los primeros cuatro días que siguieron a los bombardeos sobre Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, EE.UU. logró extraer “50 millones de barriles” de crudo del país suramericano.

“En el sector petrolero venezolano, hemos extraído 50.000 millones de galones de petróleo. Hemos extraído 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela en los primeros cuatro días”, afirmó el mandatario en una comparecencia ante los medios a propósito del primer aniversario de su regreso a la Casa Blanca.

No aportó detalles sobre cómo se movilizaron esos volúmenes de crudo ni cuál fue el rol de Caracas en la transacción.

Pretendido control de EE.UU.

Trump y otros altos cargos de su Gobierno se han atribuido el control unilateral de la industria petrolera venezolana durante tiempo “indefinido”, tras aseverar que solo Washington autorizará las ventas de crudo procedentes del país suramericano.

También han declarado que las autoridades venezolanas les han suministrado gran cantidad de petróleo, al tiempo que no han descartado recurrir nuevamente al uso de la fuerza, si no consiguen los objetivos que han impuesto.

Perspectiva soberana

A contrapelo de las afirmaciones del inquilino de la Casa Blanca y otros altos cargos de EE.UU., la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que está en marcha una negociación con Washington para la “venta de volúmenes de crudo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”, en estricta observancia de los “criterios de legalidad, transparencia y beneficio” para las dos partes.

“Nosotros aquí tenemos una postura muy clara: que Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica este muy bien determinada en contratos comerciales”, dijo por su lado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En adenda, la semana previa, la dignataria anunció ante el pleno de la Asamblea Nacional la creación de dos “fondos soberanos” con las divisas que ingresen al país producto de la venta de hidrocarburos –petróleo y gas–, los cuales estarán dirigidos a mejorar los ingresos de la población y a inversiones en servicios e infraestructura crítica.

En la misma intervención, Rodríguez entregó al Legislativo un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, destinado a captar inversiones extranjeras. Según sus palabras, el objetivo es “incorporar los modelos productivos que están en la Ley Antibloqueo”, de manera que “sean blindados” en la legislación que regula la exploración, extracción y comercialización de hidrocarburos en Venezuela.