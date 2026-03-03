Trump: “La Armada de EE.UU. escoltará petroleros a través del estrecho de Ormuz”

Donald Trump aseveró que la Armada de EE.UU. está lista de “escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz”, bloqueado por Irán a raíz del conflicto en Oriente Medio.

“Si es necesario, la Armada de EE.UU. comenzará a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz lo antes posible. Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

En este contexto, Trump declaró que había ordenado a la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos (DFC) que “proporcione, a un precio muy razonable, seguros contra riesgos políticos y garantías para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, especialmente el energético, que transite por el Golfo [Pérsico]”. Según el presidente, el seguro “estará disponible para todas las compañías navieras”.

Cierre del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, por donde transita aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo en alta mar, fue cerrado este lunes por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

“Cualquiera que quiera pasar, nuestros abnegados héroes de la Armada y el Ejército del CGRI prenderán fuego a esos barcos”, advirtió Ebrahim Jabbari, alto comandante del CGRI. “No vengan a esta región. No permitiremos que salga ni una sola gota de petróleo”, concluyó el comandante.

El cierre del estrecho ha provocado un aumento de los precios de la energía y de los costos para las compañías energéticas y navieras cuyos barcos no pueden pasar por el estrecho.