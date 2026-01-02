Trump: “Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, EE.UU. acudirá a su rescate”

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó este viernes su disposición a apoyar a los manifestantes iraníes en medio de la ola de protestas que se suceden en los últimos días en el país persa por la tensa situación económica y el debilitamiento de la moneda nacional.

“Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para actuar”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

Igualmente, Trump aseguró el pasado lunes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu que apoyaría otro ataque contra Irán si ese país reconstruye su programa nuclear o su capacidad de misiles, tras la ‘guerra de 12 días’ del pasado junio.

Por su parte, el Gobierno del presidente de la Republica Islámica, Masoud Pezeshkian, ha expresado su voluntad de negociar con los manifestantes.

“De acuerdo con lo que dice el Corán, si no resolvemos los problemas de la gente, iremos al infierno”, declaró el mandatario iraní este jueves. En este contexto, Pezeshkian llamó a encontrar la solución en cualquier forma posible y “con la ayuda mutua” entre el Ejecutivo y el Parlamento. “Si no lo hacen, tendrán que responder ante Dios”, aseveró.

El mandatario expresó que, si las autoridades iraníes toman las decisiones correctas, los problemas se pueden resolver. “Estamos en la peor situación posible, lo que significa que todo se ha acumulado y viene a nosotros”, señaló. “Creen que Irán se ha debilitado; solo tenemos que despertar y saber cómo estamos gestionando”, agregó el presidente del país persa.

“Si la gente está descontenta, no busquen a EE.UU. ni a nadie más. Es culpa nuestra. Somos nosotros quienes debemos intentarlo, somos nosotros quienes debemos encontrar el camino y la dirección correctos, somos nosotros quienes debemos encontrar una solución”, afirmó Pezeshkian, que recordó que actualmente, Irán consume seis veces más electricidad que cualquier país en Europa.

Se reporta que al menos 7 personas resultaron muertas a consecuencia de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.