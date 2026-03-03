Trump sobre Irán: “Ahora quieren hablar, pero les dije: ‘demasiado tarde'”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ya es demasiado tarde para que Irán vuelva a las negociaciones.

“Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo han terminado. Ahora quieren hablar. Les dije: ‘demasiado tarde'”, publicó en Truth Social este martes.

Anteriormente, el mandatario ya había declarado que Teherán quería llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

“Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. Les dije que deberían haberlo hecho hace una semana”.

Sin embargo, las autoridades iraníes lo desmintieron. “No negociaremos con Estados Unidos”, afirmó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani.

Israel y Estados Unidos lanzaron en la madrugada del sábado 28 de febrero un ataque conjunto contra Irán, con el objetivo declarado de “eliminar las amenazas” de la República Islámica.

Los bombardeos se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares del país.

En respuesta, Teherán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.