Trump: “Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”

El mandatario estadounidense vinculó su advertencia con el nivel de inversión española en defensa dentro de la OTAN y planteó que, si no cumple el objetivo del 2 % del PBI, Washington debería interrumpir sus intercambios comerciales con ese país europeo.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su país podría “cortar todo el comercio con España” y que no quiere “tener nada que ver con España”, al cuestionar el nivel de inversión española en defensa dentro de la OTAN.

El mandatario sostuvo que España “quería mantenerlo en 2 %”, en referencia al objetivo de gasto militar acordado por los aliados, y aseguró que, ante esa situación, Washington debería interrumpir los vínculos comerciales con el país europeo.

Trump aseguró que la tensión con Madrid se originó cuando, según su versión, los países europeos accedieron a pedido suyo a elevar el gasto en defensa al 5 % del PBI, entre ellos Alemania, algo que —afirmó— España rechazó. “Fueron el único país de la OTAN que no aceptó subir al cinco por ciento. Querían mantenerse en el dos por ciento, y ni siquiera pagan ese dos por ciento”, sostuvo.

Además del cuestionamiento por el gasto en defensa, el presidente afirmó que España habría puesto límites al uso de bases militares en su territorio por parte de Estados Unidos.

“Ahora España dijo que no podemos usar sus bases… nosotros podríamos usarlas, podemos sobrevolarlas y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos”, declaró, aunque calificó la postura española como “poco amistosa”.

En ese sentido, Trump cuestionó al presidente del país europeo, Pedro Sánchez, al señalar que, aunque tiene “gente maravillosa”, “no tienen buen liderazgo”.

