‪

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este miércoles en justificar las agresiones de su Administración contra Venezuela, luego de que el martes ordenara un “bloqueo” total a todos los petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano, cuestión que, de acuerdo con Caracas, tiene como “verdadera intención” el “apropiarse del petróleo, las tierras y minerales” venezolanos.

“Nos quitaron las tierras, los derechos petroleros, todo lo que teníamos, porque teníamos un presidente que quizá no estaba atento. Pero no van a salirse con la suya. Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros. Teníamos mucho petróleo allí. Expulsaron a nuestras empresas. Y las queremos de vuelta”, expresó.

Según reiteró el mandatario en declaraciones a la prensa, esos “derechos energéticos” habrían sido arrebatados “ilegalmente”.

Así, el inquilino de la Casa Blanca reconoce que las recientes acciones de su Gobierno se erigen en un cerco sobre Venezuela. “Es solo un bloqueo. No vamos a dejar pasar a nadie que no deba hacerlo”, sostuvo al respecto.

Trump: “Venezuela expulsó a nuestras empresas, las queremos de vuelta” El mandatario reiteró que Caracas le quitó “tierras” a Washington.https://t.co/PWm1bbrqtz pic.twitter.com/1tBaLNLSXg — RT en Español (@ActualidadRT) December 17, 2025

Las últimas acciones

El martes, Trump arreció su agresión contra Venezuela, indicando que esa nación “está completamente rodeada por la Armada” estadounidense y ordenando “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan” del país suramericano.

Además, el mandatario estadounidense designó al Gobierno venezolano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, como “organización terrorista extranjera”.

En respuesta, el Gobierno venezolano denunció que el mandatario estadounidense busca imponer “de manera absolutamente irracional” un bloqueo militar naval al país con el objetivo de “robar” sus riquezas, que “asume que son de su propiedad”.

“Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno y continuará recorriendo, junto a su pueblo, la senda de construcción de la prosperidad y la defensa irrestricta de nuestra independencia y soberanía”, sostiene.