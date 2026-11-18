Los líderes de Estados Unidos, China y Rusia intercambiaron gestos diplomáticos previo a la cita formal de este jueves en el marco de la APEC, donde abordarán conflictos internacionales, armas nucleares y comercio.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladímir Putin, intercambiaron este miércoles sus primeros saludos en la ciudad de Shenzhen, un día antes de celebrar una reunión trilateral sin precedentes que mantiene la expectativa de la comunidad internacional.

El contacto inicial tuvo lugar en el marco de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Transmisiones en video registraron el momento en que Putin estrechó la mano de Trump y ambos compartieron palabras de cortesía con su anfitrión, Xi Jinping, antes de posar para la fotografía grupal oficial. El saludo representó el primer encuentro cara a cara entre Trump y Putin desde la cumbre de Alaska en agosto de 2025.

Recibimiento en pista y gestos diplomáticos

Horas antes del saludo tripartito, Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, dieron la bienvenida al presidente estadounidense, quien aterrizó a media tarde tras un vuelo de dos horas desde Filipinas. En un gesto poco habitual en el protocolo chino, Xi esperó a Trump a pie de pista en el aeropuerto, donde ambos se saludaron cordialmente mientras cazas de combate sobrevolaban el área.

De acuerdo con la prensa estatal, Xi expresó su deseo de sostener “un intercambio profundo de opiniones” para consolidar “una relación constructiva y estratégicamente estable” basada en el respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad. El gesto devolvió la atención que Trump tuvo en septiembre pasado al recibir a Xi en la base aérea Andrews, cerca de Washington.

BREAKING: The first meeting of Trump, Xi, and Putin at the APEC summit in China. Trump and Putin shook hands in Xi’s presence. https://t.co/GEKs504P9D — Visegrád 24 (@visegrad24) November 18, 2026

Por su parte, Putin —quien había arribado el martes por la noche— mantuvo una reunión de más de dos horas con Xi este miércoles, la cual incluyó un almuerzo de trabajo centrado en asuntos de energía, finanzas y un análisis reducido de política exterior orientado a Ucrania y Corea del Norte.

Agenda y expectativas del encuentro trilateral

La reunión entre los tres jefes de Estado está agendada para este jueves a las 14:30 hora local (06:30 GMT). Se prevé que las conversaciones abarquen la guerra de Rusia en Ucrania, las acciones militares de Estados Unidos en Irán, así como materias de comercio internacional, inteligencia artificial y regulación de arsenales nucleares.

En cuanto a eventuales contactos bilaterales, existen matices entre las delegaciones. Mientras Trump había manifestado su intención de conversar a solas con Putin, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que es poco probable que exista tiempo para negociaciones profundas a solas, señalando que cualquier interacción directa entre ambos mandatarios se daría previsiblemente de manera informal.