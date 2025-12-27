El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha lanzado una advertencia a Vladímir Zelenski en vísperas a su reunión prevista para celebrarse este domingo en Florida con el fin de abordar el nuevo plan de paz destinado a poner fin a la crisis ucraniana.

“No tendrá nada hasta que yo lo apruebe”, dijo Trump en una entrevista con Politico. “Así que veremos qué tendrá”, señaló. Las palabras del mandatario fueron en referencia al proyecto del acuerdo de paz de 20 puntos elaborado por Kyiv que Zelenski tiene previsto llevar consigo a EE.UU. para discutirlo con Trump.

De acuerdo con el medio, el actual inquilino de la Casa Blanca “se mostró tibio ante la última propuesta de Zelenski y sin prisa por respaldar” dicha iniciativa que incluye establecer una zona desmilitarizada y busca obtener garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania.

Eliminación de las causas fundamentales del conflicto

El mandatario ruso, Vladímir Putin, ha indicado repetidamente que, en primer lugar, hay que garantizar la seguridad de Rusia a largo plazo. Esta cuestión es especialmente importante en el contexto de las causas profundas del conflicto, a saber, la expansión de la OTAN, que Moscú percibe como una amenaza, y la violación de los derechos de la población rusoparlante en Ucrania, que el Kremlin insiste en proteger.

La propuesta de Moscú contempla que Kyiv retire completamente sus tropas de Donetsk y Lugansk y de las provincias de Zaporozhie y Jersón (incorporadas a Rusia después de consultas populares en 2022) y reconozca estos territorios, así como Crimea y Sebastopol, como sujetos de la Federación Rusa. Además, debe garantizarse la neutralidad, la no alineación, así como la desnuclearización, desmilitarización y “desnazificación” de Ucrania.