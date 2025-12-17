“Una guerra se acerca”: Tucker Carlson afirma que Trump anunciaría agresión contra Venezuela esta noche

El presentador estadounidense Tucker Carlson manifestó que existe la posibilidad de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anuncie esta noche una agresión contra Venezuela.

Carlson afirma en una entrevista del programa Judging Freedom que hasta el momento maneja que la víspera se habría informado a los miembros del Congreso de EE.UU. “que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en el discurso a la nación de esta noche, a las 9:00 p. m. (hora de Washington)”.

“Y nunca quiero exagerar lo que sé, que en general es bastante limitado. Pero un miembro del Congreso me lo dijo esta mañana”, agregó sin dar detalle sobre su identidad.

Carlson, sin embargo, también expresó su escepticismo sobre ese supuesto anuncio: “Quién sabe si eso realmente sucederá, por cierto”.

El presentador mostró su oposición a este tipo de acciones y agregó que posiblemente le dirán: “‘Eres comunista’, lo cual no soy'”.

“Mi oposición proviene de lo que he aprendido observando de cerca durante los últimos 25 años, desde que me asignaron cubrir todas estas historias, incluyendo las de Irak y Afganistán. Como he observado, no ha habido ningún esfuerzo de cambio de régimen que haya beneficiado a EE.UU. ni al mundo en 80 años, que yo sepa”.

Estas declaraciones las hace un día después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenara el “bloqueo total” de la entrada y salida de los buques petroleros a Venezuela, al tiempo que anunció que el Gobierno del país suramericano ha sido “designado como una organización terrorista”.