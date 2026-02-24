BOLETIN DE NOTICIAS
Uruguay declara emergencia nacional por gripe aviar

Este sería un peligro elevado para la industria local

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay declaró este martes la emergencia sanitaria nacional por gripe aviar, tras el hallazgo del virus en fauna silvestre en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones.

La Dirección General de Servicios Ganaderos restringió “todos los movimientos de aves de traspatio y aves que no sean controlados a través del sistema de monitoreo avícola”, entre otras órdenes.

También dispuso la suspensión de las ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar, como medida preventiva para “reducir el riesgo de diseminación del virus en el territorio nacional”.

