Uruguay declara emergencia nacional por gripe aviar

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay declaró este martes la emergencia sanitaria nacional por gripe aviar, tras el hallazgo del virus en fauna silvestre en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones.

La Dirección General de Servicios Ganaderos restringió “todos los movimientos de aves de traspatio y aves que no sean controlados a través del sistema de monitoreo avícola”, entre otras órdenes.

También dispuso la suspensión de las ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar, como medida preventiva para “reducir el riesgo de diseminación del virus en el territorio nacional”.