Varios muertos y heridos tras un tiroteo en la Universidad de Brown

Se ha reportado un tirador activo en el campus de la Universidad Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island.

Al menos dos personas murieron y ocho se encuentran hospitalizadas en estado crítico pero estable, comunicó la universidad.

Donald Trump se pronunció sobre el tiroteo, afirmando que el sospechoso fue detenido. “Me han informado del tiroteo ocurrido en la Universidad Brown de Rhode Island. El FBI se encuentra en el lugar. El sospechoso está detenido. ¡Que Dios bendiga a las víctimas y a sus familias!”, escribió en su cuenta de Truth Social.

No obstante, Trump rectificó, aclarando que la universidad había desmentido que hubiera algún detenido, como había comunicado inicialmente la institución. “El sospechoso NO está bajo custodia”, escribió.

El director del FBI, Kash Patel, aseguró que personal de la agencia se encuentra en el lugar de los hechos y presta asistencia a otros organismos. “Pondremos a su disposición todos los recursos necesarios. Por favor, oren por todos los involucrados. Actualizaremos la información a medida que podamos”, declaró.

| URGENTE: Importantes fuerzas del orden y personal de emergencia se encuentran en la Universidad de Brown luego de informes de 20 personas heridas en un tiroteo masivo en Providence, Rhode Island. pic.twitter.com/gtS4LZjpfY — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 13, 2025

Comunicado de la universidad

“Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley. La Policía de Brown y Providence se encuentra en el lugar. Continúen refugiándose en este momento […] Cierren las puertas, silencien los teléfonos y permanezcan ocultos hasta nuevo aviso”, comunica la universidad en un mensaje de una alerta.

La universidad aseveró que la Policía aún no capturó a ningún sospechoso y continúa la búsqueda. “Brown está coordinando con varias agencias del orden público en el lugar. Emergencias médicas en el lugar”, reza el comunicado.

La institución educativa también instó a que las personas que se encuentran en la zona afectada corran, se evacuen de forma segura si pueden, se escondan si no es posible evacuarse y, solo como último recurso, ofrecer resistencia.