VIDEO EE.UU. incauta el buque Sagitta en el Caribe

Fuerzas militares de EE.UU. detuvieron “sin incidentes” al buque motor Sagitta, que “operaba desafiando la cuarentena” establecida unilateralmente por el presidente estadounidense, Donald Trump, para buques sancionados en el Caribe, informó este martes el Comando Sur.

“Demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal”, aseguró el mando conjunto a través de un mensaje publicado en redes sociales.

La semana pasada la agencia Reuters informó que EE.UU. había incautado otro petrolero, erigiéndose en el sexto de las últimas semanas que llevaba petróleo venezolano o lo había hecho en el pasado.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept. This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

“Estas operaciones están respaldadas por todo el poder de nuestro equipo de fuerza conjunta de élite desplegado en el Caribe”, dijo este martes el Comando Sur, que también indicó que el operativo se enmarcó en la Operación ‘Southern Spear’ (‘Lanza del Sur’, en español).

En noviembre de 2025, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció el comienzo de la ‘Lanza del Sur’ con la misión de “eliminar a los narcoterroristas” del continente. “El hemisferio occidental es el vecindario de EE.UU., y lo protegeremos”, sostuvo.