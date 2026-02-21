VIDEO Pakistán realiza bombardeos de represalia contra Afganistán

Pakistán lanzó este sábado ataques contra objetivos en Afganistán, pertenecientes al Talibán pakistaní, con base en el país vecino, comunicó el Ministerio de Información.

Los ataques se llevaron a cabo en respuesta a recientes atentados suicidas y otras acciones en territorio pakistaní, cuya responsabilidad fue reivindicada por el Talibán pakistaní* y el Estado Islámico de la Provincia de Jorasán*. Se señala que los ataques se dirigieron contra regiones fronterizas y se llevaron a cabo “con precisión y exactitud”.

La Fuerza Aérea de #Pakistán (PAF) realizó ataques contra los campamentos de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) en los distritos de Ghani Khelo y Garda Samia (Behsud) de #Afganistán Video 1/2 pic.twitter.com/WBNNdELeZz — Planeta Informativo (@planetainfoLA) February 21, 2026

“Pakistán, en respuesta, ha llevado a cabo ataques selectivos basados en inteligencia contra siete campamentos y escondites terroristas pertenecientes al Talibán pakistaní y sus afiliados, así como al Estado Islámico de la Provincia de Jorasán, en la región fronteriza entre Pakistán y Afganistán, con precisión y exactitud”, señala el comunicado.

En este contexto, Islamabad emitió una advertencia a las autoridades afganas, exigiendo que su territorio no se utilice como base para estos grupos ni para la preparación de ataques contra Pakistán.

“A pesar de los repetidos esfuerzos de Pakistán por instar al régimen talibán afgano a adoptar medidas verificables para impedir que grupos terroristas y actores externos utilicen el territorio afgano para llevar a cabo actividades terroristas en Pakistán, el régimen talibán afgano no emprendió ninguna acción sustantiva contra ellos”, reza el comunicado.

La Fuerza Aérea de #Pakistán (PAF) realizó ataques contra los campamentos de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) en los distritos de Ghani Khelo y Garda Samia (Behsud) de #Afganistán Video 2/2 pic.twitter.com/lWGJzGQULE — Planeta Informativo (@planetainfoLA) February 21, 2026

Reanudación de un conflicto latente

Las tensiones entre los países vecinos se agudizaron el año pasado a raíz de incidentes fronterizos y de una serie de explosiones, de las que ambas partes se acusaron mutuamente. Islamabad acusó a la parte afgana de ataques en la frontera, mientras que los talibanes responsabilizaron a Pakistán de explosiones en Kabul.

En octubre, las partes acordaron un alto el fuego. El acuerdo se alcanzó tras negociaciones en Doha con la mediación de Catar y Turquía.