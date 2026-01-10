VIDEO Pentágono muestra ataques “a gran escala” contra objetivos en Siria

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha mostrado cómo llevó a cabo este sábado ataques aéreos “a gran escala” contra múltiples objetivos del Estado Islámico en Siria.

La ofensiva se efectuó con participación de fuerzas aliadas, en el marco de la operación ‘Ojo de Halcón’, emprendida por orden de Donald Trump el 19 de diciembre, tras el asesinato de dos soldados de EE.UU. y su intérprete a manos del grupo terrorista.

“Las fuerzas estadounidenses y de la coalición siguen decididas a perseguir a los terroristas que buscan dañar a EE.UU.”, aseveró el Comando Central en el comunicado.

“Nuestro mensaje sigue siendo firme: si hacen daño a nuestros combatientes, los encontraremos y los mataremos en cualquier parte del mundo, por mucho que intenten evadir la justicia”, concluyó.