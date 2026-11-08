VIDEOS Así recibe Milei al papa León XIV en su histórica visita a Argentina

El papa León XIV llegó el 8 de noviembre a Argentina en la segunda escala de su gira por Sudamérica. Tras el aterrizaje, fue recibido por el presidente del país, Javier Milei. También se desplegó una alfombra roja para su llegada. Después, en la escalerilla del avión sonó el himno de Argentina.

En medio de la gran expectativa popular, el papa León XIV llegó este 8 de noviembre a Argentina en la segunda escala de su gira por Sudamérica, tras concluir una visita de tres días a Uruguay.

El pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, se reunirá con representantes de distintos sectores de la sociedad y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei, previsto para esta jornada. Se trata de la primera visita apostólico en 39 años.

BIENVENIDO @Pontifex_es …!!! https://t.co/bZlq4oLYtW — Javier Milei (@JMilei) November 8, 2026

Durante su estadía, el pontífice encabezará misas multitudinarias, una vigilia con jóvenes y visitas a instituciones sociales. La agenda combinará actos institucionales, como un homenaje al general José de San Martín y un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, con celebraciones pastorales de gran convocatoria.

EL PRESIDENTE RECIBE AL PAPA LEÓN XIV EN AEROPARQUE Javier Milei recibe al Sumo Pontífice en la pista del Aeroparque Metropolitano en el comienzo de la visita por cuatro días que hará en el país. (+) en Clarín: https://t.co/tPWUqOydAQ — Clarín (@clarincom) November 8, 2026



Al descender del avión que lo trasladó a la nación sudamericana, el santo padre fue recibido por el presidente de Argentina, Javier Milei, quien estrechó su mano y lo acompañó en los primeros momentos de su llegada a suelo argentino.

El 11 de noviembre, el papa partirá hacia Perú, tercera y última escala de su gira.