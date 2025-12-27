BOLETIN DE NOTICIAS
VIDEOS del fuerte sismo que sacudió Taiwán

El temblor, de magnitud 6,6, tuvo se epicentro en el mar.

Por Redaccion Central
Fotos tras el sismo.

Videos del fuerte temblor que sacudió Taiwán este sábado se han compartido en redes sociales. Las imágenes muestran cómo algunas viviendas son azotadas por el sismo, que tuvo el epicentro en el mar, a unos 32 kilómetros del Ayuntamiento del condado de Yilan.

De acuerdo con los datos recolectados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), tuvo una magnitud de 6,6, mientras que la información de la Administración Meteorológica Central de Taiwán apunta a 7,0.

La intensidad del terremoto fue mayor en los condados de Taipéi y Nuevo Taipéi, así como en los de Hualien y Yilan, donde unas 3.000 viviendas se quedaron sin electricidad. Las autoridades advirtieron de una posible réplica de magnitud 5,0 o 6,0 para el domingo.

