VIDEOS del fuerte sismo que sacudió Taiwán

Videos del fuerte temblor que sacudió Taiwán este sábado se han compartido en redes sociales. Las imágenes muestran cómo algunas viviendas son azotadas por el sismo, que tuvo el epicentro en el mar, a unos 32 kilómetros del Ayuntamiento del condado de Yilan.

SISMO: un terremoto de magnitud 7,0 sacudió el noreste de Taiwán con epicentro en el mar frente a Yilan y una profundidad de 73 km. El temblor se sintió en Taipéi; autoridades evalúan daños y advierten posibles réplicas. Fuente: Reuters pic.twitter.com/iEaYqB4XH2 — Global Network News (@iluminnatii) December 27, 2025

De acuerdo con los datos recolectados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), tuvo una magnitud de 6,6, mientras que la información de la Administración Meteorológica Central de Taiwán apunta a 7,0.

| ÚLTIMA HORA: Un fuerte sismo de magnitud 6,7 sacudió Taiwan hace minutos. pic.twitter.com/Lw9CumQGb3 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) December 27, 2025

La intensidad del terremoto fue mayor en los condados de Taipéi y Nuevo Taipéi, así como en los de Hualien y Yilan, donde unas 3.000 viviendas se quedaron sin electricidad. Las autoridades advirtieron de una posible réplica de magnitud 5,0 o 6,0 para el domingo.