WSJ: EE.UU. no lanzará el ataque a Irán hasta que finalice este paso

El ataque de EE.UU. a Irán, de ser tomada la decisión de hacerlo, no es inminente, porque el Pentágono sigue desplazando a Oriente Medio sistemas adicionales de defensa antiaérea, informa The Wall Street Journal citando fuentes gubernamentales.

Washington está reforzando este componente de su defensa para proteger mejor Israel, sus aliados árabes y sus propias fuerzas en la región en caso de que haya un contrataque proporcional de Irán y un potencialmente prolongado conflicto, precisa el medio.

EE.UU. tiene sistemas de defensa en la región, incluidos destructores capaces de interceptar objetivos aéreos. No obstante, el Departamento de Guerra sigue desplegando sistemas adicionales THAAD y Patriot en las bases estadounidenses en Kuwait, Baréin, Jordania, Arabia Saudita y Catar, señala WSJ citando fuentes militares, imágenes de satélite y datos de rastreo de vuelos.

EE.UU. ha desplazado también a Jordania tres escuadrones de cazas F-15E, capaces de derribar drones, tal como hicieron en el masivo ataque iraní con drones y misiles contra Israel en abril de 2024.

La Armada estadounidense, por su parte, ha reforzado hasta ocho la flotilla de destructores en la zona de alcance, capaces de interceptar tanto drones como misiles. Dos de estas naves se encuentran en el estrecho de Ormuz, tres al norte del mar Arábigo, una en el mar Rojo cerca de Israel y dos al este del Mediterráneo, según una fuente naval y fotos de fuente abierta.